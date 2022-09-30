تويجر: استقبال السفينة البريطانية يحمل رسالة لتقاسم النفوذ

الوطن|رصد

اعتبر القانوني والباحث السياسي رمضان تويجر، أن استقبال السفينة البحرية البريطانية “إتش إس ألبيون” في قاعدة أبوستة الليبية، أمر ذو دلالة، ويحمل معه رسائل سياسية عديدة.

وأكد تويجر في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، أن قدوم مثل هذه السفن في الحالة الليبية، يعد تبادلا للرسائل بين الأطراف الدولية، مفادها خضوع هذه المنطقة أو تلك لنفوذ إحدى الدول، بينما تخضع مناطق أخرى لنفوذ دولة أخرى.

وأضاف تويجر: “وضع مؤسف وواقع مرير تعيشه ليبيا، ولن ينتهي هذا الأمر إلا باجتماع الليبيين على طاولة الحوار، والاتفاق على إخراج جميع القوات الأجنبية، وهو العمل الذي كان منوطا باللجنة العسكرية المشتركة التي فشلت كما فشلت أغلب الأجسام السياسية في ليبيا، وفق تعبيره.