مجلس الأمن يمدد تدابير مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من ليبيا عامًا إضافيًا 

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أعلن مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، تمديد تدابير مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من ليبيا لمدة عام إضافي.

وذكر المجلس في بيان له التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، مؤكدًا على ضرورة وضع حد لارتفاع الوفيات في البحر الأبيض المتوسط وتعريض الأرواح للخطر.

ولفت مجلس الأمن، إلى أن ارتفاع الوفيات في البحر نتيجة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة سواحل ليبيا.

وأكد المجلس أن أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إلى الأراضي الليبية وعبرها وقبالة الساحل الليبي، تقوض عملية الاستقرار في البلاد وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.

وأعلن مجلس الأمن إدانته لأعمال التهريب مؤكدا أنه سيستمر في مراجعة الوضع وتجديد الصلاحيات لفترات إضافية إذا لزم الأمر.

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2240 لسنة 2015 يسمح للدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية بتفتيش ومصادرة السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا المشتبه في تهريبها للمهاجرين أو الاتجار بالبشر.