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«هيئة أوقاف الدبيبة»: الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، تعميماً لجميع خطباء المساجد بعدم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وزعمت الهيئة، في تعميمها، أن الاحتفال غدًا في موضوع خطبة الجمعة بالمولد النبوي، يعد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وتشكل خطرًا على الإسلام والمسلمين.

وكشف ديوان المحاسبة، في تقرير الصادر عن عام 2021، عن عدد من المخالفات والتجاوزات وشبهات الفساد داخل الهيئة العامة للأوقاف، منها تعاقدها على توريد زي عربي بقيمة 700 ألف دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية المتعاقد على توريدها.

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الاحتفال بالمولد النبوي الدبيبة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان هيئة الأوقاف

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صحيفة الساعة 24

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