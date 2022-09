ليبيا – قال رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب المشكلة من قبل حكومة تصريف الأعمال أشرف بلها إن الأمر الرئيس هي أن اللجنة ليست جسمًا تشريعيًا موازيًا، مشيرًا إلى أن مقترح تشكيلها الذي تم تقديمه سيكون فيه إمكانية لطرح مبادرات ومقترحات حلول على الفرقاء الليبيين.

بلها أوضح في تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أنه خلال الفترة الماضية عملت اللجنة على جمع عشرات المبادرات من مختلف الأطراف والمناطق، لافتًا إلى أن الهيئة الطرابلسية قدمت، وهناك تجمع في سوق الجمعة قدموا بمبادرة مؤتمر وطني تأسيسي.

وأضاف: “نشطاء وأحزاب اشتركوا في مؤتمر وطني من مدة وقدموا مبادرة جمعية تأسيسية. الأمر يحتاج لمزيد من اللقاءات والحوار لنصل لمبادرة أغلب الأطراف الفاعلة تكون راضية عنها وتلبي بعض الطلبات”.

وأكد على أن هناك اختلافًا في الحل، والجميع لديهم نية الوصول لحل، فهناك من ينادي بالعودة لدستور 51 معدل، ومن ينادي بجمعية وطنية تأسيسية وكل هذه الأمور تواجه عمل اللجنة، ومن الممكن من خلال حوار مجتمعي أو إستفتاء استشاري للشعب؛ لأن النخب غير متفقة، مشددًا على أن مصدر السلطات هو الشعب الذي من خلاله يمكن الخروج بخارطة طريق.

وزعم أن مجلسي النواب والدولة أصبحا معرقلين ولن يتوافقا وليس هما فقط المعرقلين للانتخابات في ليبيا، بل جل الأطراف تنادي بالانتخابات لكنها لا تعمل على ذلك.

Shares

The post بلها: مجلسي النواب والدولة لن يتوافقوا وجل الأطراف تنادي بالانتخابات لكنها لا تعمل على ذلك first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية