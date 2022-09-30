الأوقاف تنشر بيانًا يعج بالأخطاء الإملائية 

أخبارليبيا24

أن تنشر هيئة الأوقاف بيانًا في أمر مهم ويتحدث عن مسألة جدلية وهي ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام ويحتوي البيان على أخطاء إملائية يعد كارثة مهما كان الخطأ صغيرًا.

وكررت الهيئة العامة للأوقاف في بيان لها موجهًا إلى الخطباء بالمساجد التابعة لوحدة أوقاف طرابلس المركز تدعوهم فيه إلى التنبيه بعدم الاحتفال بذكرى مولد رسول الله أخطاء لا يفترض أن تخرج عن هيئة أوقاف.

في أكثر من فقرة من بداية البيان جاءت كتابة حرف (إلى) بشكل خاطئ وتكرر في أكثر من موضع بعدم كتابة الهمزة وآخره ياء (الي) كما جاءت كلمة (لا جرى) والصحيح (لا جرى) وكأن كاتب البيان لا يستطيع التفريق بين الألف المقصورة وحرف الياء.

كذلك كتابة خدمة لبيوت الله في البيان وهي صحيحة لكن الأفضل كتابة لخدمة بيوت الله، وأيضًا فقرة لدخول شهر ربيع الأول وليس إلى دخول.

وكلمات أخرى تكرر فيها ذات الخطأ منها كتابة معني بدل معنى، وكتابة صلي بدل صلى، وكتابة علي بدل على.

فكيف بهيئة لشؤون الأوقاف لا تستطيع في بيانها التمييز بين الألف المقصورة وحرف الياء أن تقنع الناس بأن الاحتفال بعيد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام من البدع وأنه لا يجوز الاحتفال به.

كيف لهيئة شؤون الأوقاف أن تمنع المسلمين من الاحتفال بمولد النبي الكريم، وقد رصد ديوان المحاسبة تجاوزاتها والاعتداء على أموال المسلمين بالباطل وبمبالغ طائلة.