أبوجناح يضعُ مع اليونسف آلية تقديم الدعم إلى ليبيا للعام المقبل

أخبار ليبيا 24

بحث نائب رئيس الوزراء – وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، رفقة مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في ليبيا، ميكيلي سيرفادي، وضع آلية للدعم الذي ستقدمهُ المنظمة لليبيا خلال عام 2023.

المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، أفاد أن أبوجناح ناقش مع ممثل اليونيسيف خطوات علاج مرضى ضمور العضلات في ليبيا، والاتفاق على تكليف فريق طبي من دولة إيطاليا على غرار الفريق الأول، مشددًا على ضرورة التنسيق بين السفارة الإيطالية والمنظمة الدولية؛ لتسهيل كل الإجراءات لوصول الفريق الطبي للتقييم.

بدوره أثنى أبوجناح على جهود منظمة اليونيسيف في دعم التطعيمات، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة في أنواع الدعم المقدمة.