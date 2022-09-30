المنفوخ: تشغيل محطة “فاطمة الزهراء” سيساهم في استقرار شبكة الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تمكن الفرق الفنية التابعة لدائرة التركيبات العامة طرابلس بالتعاون مع دائرة توزيع عين زارة، الخميس، من تشغيل محطة فاطمة الزهراء “11 ك . ف”.

وقالت الشركة في بيان إنه جرى الدخول بالمحطة على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من أعمال التركيبات والتحويرات.

وأضافت: “تم تشغيل المحطة بحضور المدير العام للشركة عبد الحميد المنفوخ وعدد من مديري الإدارات والدوائر”، مشيرة إلى إشادة المنفوخ بالجهود المبذولة من قبل فنيي ومهندسي الشركة ودورها في إعادة تشغيل المحطة، والتي ستساهم في استقرارية الشبكة الكهربائية في المنطقة.