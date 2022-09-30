توحيد التأمين الصحي على طاولة “نقابة النفط ورؤساء نقابات شركات نفطية

الوطن|متابعة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنّ اجتماعًا بين رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط، ورؤساء وأعضاء بعض نقابات الشركات النفطية قد عُقِدَ بقاعة الاجتماعات بشركة أكاكوس للعمليات النفطية يوم الأربعاء 28 سبتمبر الجاري.

وبجسب بيان نشرته المؤسسة على صفحتها بفيسبوك، فقد تمت مناقشة جملة من المواضيع منها توصيات بشأن قرار المؤسسة بتوحيد خدمة التأمين الصحي، والتدريب، ولجنة التظلمات، وتأخر تنفيذ قرار زيادة المرتبات للشركات الخدمية، بالإضافة إلى بعض المشاكل التي تواجه العاملين بشركة رأس الانوف، والتوصية بتسليط الضوء على هذا الصرح ودعم إعادة تشغيله لما سيحققه من أرباح لصالح الدولة.

وقالت المؤسسة إنه سيتم عرض المواضيع والمتحدثين عنها تباعا عبر صفحتها الخاصة بها على فيسبوك.