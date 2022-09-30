غرفة التجارة طرابلس توقع اتفاقية لتعزيز التبادل التجاري مع اليونان

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وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة ليسفوس اليونانية، تقتضي بتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع والتبادل التجاري بين الجانبين.

غرفة التجارة والصناعة طرابلس، أكدت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الطرفان بحثا آلية تفعيل مذكرة التفاهم التي تعمل على تطوير العلاقات التجارية وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات بشأن الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة تسهم في تعزيز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الأعمال والشركات والعمل على دعم وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والثروة البحرية.

كما شارك في مراسم التوقيع، رئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس، ورئيس غرفة ليسفوس اليونانية، إضافة إلى مشاركة عضو مجلس الإدارة و مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.