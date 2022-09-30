بورايقة: كان يجب تطهير البلاد من الفاسدين

الوطن|رصد

عبّر المحلل السياسي، فيصل بو رايقة، عن الأخطاء التي ساهمت في فشل عملية الانتقال من نظام إلى نظام بأنّه لم يتم تطهير الإدارة من الفساد منذ البداية، بل تم توليتها للسيئين.

وأَضاف بو رايقة إلى أنّه لم يتم تحييد الفكر الأمني منذ البداية؛ حيث تم إشراك عناصر النظام القديم الذين استفادوا من قوانين العفو، واستخدموا أدوات الثورة والتغيير من استعمال التواصل الاجتماعي والدعوة إلى المظاهرات، والعزف على وتر تردي الأوضاع الاجتماعية محاولين إخماد العمل السياسي الوليد.

وأشار بو رايقة إلى أنّ المتأسلمين وعناصر النظام القديم ساهموا بٍشكل كبير في فشل عملية الانتقال من خلال تحالفاتهم مع بعضهم البعض.