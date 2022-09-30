جهاز الإمداد الطبي يستلم شحنة من مشغلات الكُلى

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‎تسلّم مخزن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، شحنة من مشغلات غسيل الكلى.

جهاز الإمداد الطبي، أوضح في بيان له، أنه تسلّم الشُحنة التي تضم 32 حــاوية، بسعة 40 قدم، موردة من شركة “ببراون B-Braun”، بعد أن وصلت عبر ميناء طرابلس البحري وجرى استكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي قسم التسريح الجمركي التابع للجهاز.

وأشار البيان أن هذه الشحنة سيتم توزيعها على مراكز غسيل الكلى بعد إتمام فحصها وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالخصوص من قبل فريق العمل المكلف من إدارة الجهاز، مؤكدًا أن الشحنة ستوفر احتياجات مراكز الغسيل، وتسد العجز الحاصل في الأجهزة.