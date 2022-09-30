الفاضلي: شياطين الإنس والجن هم من فرحوا بموت الشيخ القرضاوي

اعتبر فتحي الفاضلي الأكاديمي الليبي، ومقدم برنامج أقلام عالمية على قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، أن موت الشيخ يوسف القرضاوي، لم يفرح به إلا من وصفهم «شياطين الإنس والجن وحاور الشر»، مهاجماً أجهزة المخابرات في بعض الدول العربية بسبب موت القرضاوي، على حد تعبيره.

وقال الفاضلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما أحقركم، إلى المخابرات السعودية، والمخابرات الإماراتية، وشياطين الجن والإنس ومحاور الشر، ومن على شاكلتهم، وأذيالهم ومن تبعهم على وجه البسيطة، وأينما وجدوا، وكل من سعد بوفاة الشيخ يوسف القرضاوي” .

وتابع:” أقول لكم: أقرعوا أجراس الكنائس وزينوا معابد البوذيين وأشعلوا الشموع في معابد اليهود وعبدة الشيطان والمجوس”.

وتابع:” افرحوا وارقصوا وغنوا، فقد مات الشيخ يوسف القرضاوي”.

وكان ما يعرف بـ” الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” قد أعلن الإثنين الماضي، وفاة القرضاوي الذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين وأحد الشخصيات المدرجة العام 2017 على قوائم الإرهاب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.