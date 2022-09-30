أجواء ساخنة على أغلب المناطق مصحوبة برياح جنوبية شرقية

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أجواء ساخنة تشهدها أغلب المناطق في ليبيا، اليوم الجمعة، حيث تتجاوز درجات الحرارة القصوى معدلاتها الطبيعية لشهر سبتمبر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتراوح درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال ما بين 34 و40 درجة مئوية، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين 38 و42 درجة مئوية.

وذكرت الأرصاد، وجود رياح جنوبية شرقية نشطة على بعض المناطق الغربية، وعلى مناطق الخليج وسهل بنغازي، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وقالت، إن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب.

وأضافت، “يشمل الانخفاض يوم الأحد مناطق الشمال الشرقي، ويوم الإثنين أغلب مناطق ليبيا”.