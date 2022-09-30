قشوط: حفلة في سفينة حربية بريطانية على ساحل طرابلس

الوطن|رصد

كشف المحلل السياسي، محمد قشوط، عن إقامة حفلة على متن سفينة الإنزال الحربية البريطانية “ألبيون” المحملة بالمدرعات والزوارق والحوامات، على ساحل طرابلس.

وقال قشوط، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن هذا الحدث هو الأول من نوعه “بعدما سقطت طرابلس في يد إحتلال تركيا حيث تقاسمتها مع باقي المنطقة الغربية مع إيطاليا والمرتزقة السوريين”.

وأضاف قشوط: “تعلم مملكة الشر أن الوضع في ليبيا منقسم وأن العاصمة طرابلس تعيش تحت وطأة المليشيات لكن لكونها داعم رئيسي لهم أرادت أن توصل رسالة لكل مشروع وطني مضاد يريد أن يستعيد سيادة ليبيا بأنها قريبة وستعمل على إفشال عودة قرارنا الوطني لإرادتنا الحرة”.