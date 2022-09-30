الارصاد: اجواء ساخنة وغبار اليوم.. وانخفاض تدريجي للحرارة غدا على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 30/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون ساخنة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها فوق معدلاتها الطبيعية لهذا الشهر ( سبتمبر)، وتتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين ( 34 – 40 ) مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين ( 38 – 42 )مْ.

ووفقا للتقرير تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على بعض المناطق الغربية ، وعلى مناطق الخليج وسهل بنغازي مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة إنخفاض تدريجي يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب ، ويشمل الإنخفاض يوم الأحد مناطق الشمال الشرقي ، ويوم الإثنين أغلب مناطق ليبيا.

والله اعلم