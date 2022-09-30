ليبيا الان

وصول 23 ألف طن من البنزين إلى ميناء طرابلس البحري

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة الليبية للموانئ، وصول مجموعة من السفن إلى مبناء طرابلس البحري، محملة بحاويات السلع وحبوب القمح والبنزين.

وبحسب بيانات الشركة، وصلت السفينة “ANWAAR ElNASER” التابعة للوكيل الملاحي الربان العالمية، وعلى متنها 23 ألف طن نن البنزين، إضافة إلى وصول السفينة “KYTHONS” التابعة للخط الملاحي الهيبلو وعلى متنها 5000 طن من القمح.

كما أشارت بيانات الشركة الليبية للموانئ إلى وصول السفينة “VERA.A” التابعة للوكيد الملاحي أمواج ليبيا، وعلى متنها 222 حـاوية من البضائع والسلع المتنوعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك