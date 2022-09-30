وصول 23 ألف طن من البنزين إلى ميناء طرابلس البحري

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة الليبية للموانئ، وصول مجموعة من السفن إلى مبناء طرابلس البحري، محملة بحاويات السلع وحبوب القمح والبنزين.

وبحسب بيانات الشركة، وصلت السفينة “ANWAAR ElNASER” التابعة للوكيل الملاحي الربان العالمية، وعلى متنها 23 ألف طن نن البنزين، إضافة إلى وصول السفينة “KYTHONS” التابعة للخط الملاحي الهيبلو وعلى متنها 5000 طن من القمح.

كما أشارت بيانات الشركة الليبية للموانئ إلى وصول السفينة “VERA.A” التابعة للوكيد الملاحي أمواج ليبيا، وعلى متنها 222 حـاوية من البضائع والسلع المتنوعة.