عقيلة يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات للبلديات

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع وزيري الحُكم المحلي سامي الضاوي، و الأشغال العامة نصر شرح البال؛ سير العمل في وزارتي الحُكم المحلي والأشغال العامة.

المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أفاد في بيان نُشر عبر منصة النواب، أن الاجتماع الذي عُقد في القبة، ناقش كيفية حلّ مشاكل و مختنقات البلديات، إضافة إلى منابشة تشكيل لجنة للانتخابات البلدية؛ تحقيقاً للديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وفقًا للبيان.

كما أكد الحضُور على ضرورة زيارة البلديات وفروعها خلال الأيام المُقبلة وذلك للإطلاع على احتياجاتها والوقوف على المشاكل والمختنقات التي تعانيها وتذليلها.