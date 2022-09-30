عبدالعزيز: “سهيل الغرياني” اشتغل 3 سنوات في دار الإفتاء بدون مرتب ومصروفه من والده

زعم العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، محمود عبد العزيز، أن سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني عمل 3 سنوات دون مرتب بدار الإفتاء.

وقال عبدالعزيز في برنامجه عبر قناة “التناصح” التي يديرها سهيل، وتبث من تركيا: “سماحة المفتي عنده ولد اسمه دكتور سهيل الغرياني،

قعد 3 سنين يخدم في دار الإفتاء (كورفي) بدون مرتب، مصروفه يأخذه من أبيه”.

وأضاف: “سامحني دكتور سهيل، وأنا علاقتي خاصة به، لكن أنا أعرف هذه المعلومة، 3 سنين يخدم (كورفي) من دار الإفتاء”.

يذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في وقت سابق مستندات مسربة من وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة المؤقتة كشفت عن حصول سهيل الغرياني على أموال من الدولة بصفته طالبا موفدا إلى لندن.