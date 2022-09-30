شمّام: عادل جمعة مجرم وقاتل وخان بني وليد

الوطن|رصد

وجّه الإعلامي، محمود شمام خطابًا يهاجم فيه وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” قائلًا: “مجرم وقاتل ومن الازلام وعضو بارز في حركة اللجان الثورية”، مشيرًا إلى عدة أعمال قام بها الأخير من خيانة بني وليد وأهلها في سنة 93، وتبرئة أشخاص قاموا بانقلاب “ورفلة” في ذات السنة.

وأَكمل شمام خطابه عبر صفحته على الفيسبوك بأنّ جمعة قام بسرقة معهد المهن الشاملة بني وليد بعد تعيينه مديرًا لمعهد المهن الشاملة، وقمع بالتحريض على سفك دماء الليبيين في ثورة 17 فبراير سنة 2011، مضيفًا أنّه قد هرب إلى مصر بعد انتصار الثورة، وامتلك عدة عقارات فيها، عدا عن أنّ لديه علاقه بالمدعو أحمد قذافي الدم والمدعو ميلاد حسين الفقهي

واصل شمام حديثه فقال: سنة 2017 ذهب إلى “فائز السراج” رئيس المجلس الرئاسي السابق وطلب منه وكيل وزارة باعتبار أنّه يمثل ازلام فطرده السراج شر طرد”، لافتًا النظر أنّ جمعة لديه منشورات على صفحته تصف الثورة بالنكبة، والقدافي بالشهيد الصائم.