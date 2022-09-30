عبدالعزيز السويحلي: سنقيم اليوم صلاة الغائب على “القرضاوي” وسنذكر خصاله

حرص المدون مصراتة عبدالعزيز السويحلي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، على تذكرة الليبيين بصلاة الغائب على الشيخ يوسف القرضاوي عقب صلاة الجمعة اليوم، وتخصيص جزء من خطبتها لتأبينه وذكر خصاله في أحد مساجد مصراتة.

وقال عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” :” ستقام اليوم الجمعة بإذن الله صلاة الغائب على الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله بعد صلاة الجمعة بجامع الشيخ”.

وأضاف:” سيكون جزء من الخطبة تأبيناً للشيخ رحمه الله، وكذلك بعد صلاة الغائب ستكون هناك بعض الكلمات التأبينية وذكر خصال الفقيه العلامة القرضاوي”.

واختتم عبدالعزيز، قائلا:” رحم الله شيخ الإسلام وأورثه جنة الفردوس” على حد تعبيره.

وكان ما يعرف بـ” الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” قد أعلن الإثنين الماضي، وفاة القرضاوي الذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين وأحد الشخصيات المدرجة العام 2017 على قوائم الإرهاب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.