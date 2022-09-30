ليبيا تتحول إلى وجهة للمهاجرين السوريين

الوطن|رصد

تحولت ليبيا إلى وجهة للمهاجرين السوريين غير الشرعيين، حيث يأتون إلى البلاد ويعملون فيها لعدة أشهر لتأمين تكاليف سفرهم بحرا إلى الشواطئ الأوروبية.

ووفق تقرير إعلامي، يقوم المهاجرون بالسفر بشكل شرعي من مطار دمشق إلى ليبيا، ليبدأ الجزء الصعب من رحلته إلى القارة الأوروبية عبر القوارب المطاطية، وهذه الرحلة أقل كلفة من العبور إلى تركيا، خصوصا لأبناء مناطق جنوب سوريا مثل درعا والسويداء ودمشق.

وبعد الوصول إلى ليبيا جواً في مطار بنغازي، ينتقل المهاجرون إلى مدينة طرابلس استعدادا للجزء الأخطر من الرحلة عبر البحر بالقوارب التي ينظم رحلاتها مهربون يتقاضون مبالغ من المال، ويحتاج ذلك بعض الوقت لأجل التوجه إلى مدينة زوارة.

ويقول أحد المهاجرين السوريين إنه وصل إلى ليبيا عبر مطار بنينا، قادما من إسطنبول في تركيا، قبل أن يتعرض للابتزاز وسوء المعاملة على يد رجال أمن أودعوه السجن لأسابيع.

وأكد أن أقرباء له دفعوا 5 آلاف دولار لعدة أشخاص حتى يتمكنوا من إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنه تعرض للسرقة والمعاملة السيئة داخل السجن.