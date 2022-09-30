جهاز الإمداد الطبي طرابلس يتسلم شحنة من مشغلات الكِلى

أفاد جهاز الإمداد الطبي طرابلس، بأن مخازنه تسلمت شحنة من مشغلات الكِلى.

وأوضح الجهاز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس استلمت، الأربعاء الماضي، شحنة من مشغلات غسيل الكلى تضم ” 32 حــاويَة ” سِعَة ” 40 قدم ” الموردة من شركة ” ببراون B-Braun”.

وأشار الجهاز، إلى أنه استلم المشغلات بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري، واستكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي قسم التسريح الجمركي التابع للجهاز.

وأكّد المسؤولون في الجهاز، أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز غسيل الكلى بعد إتمام فحصها والإجراءات المتعلقة بالخصوص من قبل فريق العمل المكلف من إدارة الجهاز.

وتابع البيان:” يأتي توريد الشحنة لتوفير احتياجات مراكز الغسيل وسدّ أيّ عجز قد يطرأ عليها لضمان استمرار جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الكِلى بكل انسيابية دون توقف” .