إيرادات ونفقات قطاع النفط خلال 9 أشهر

بلغت قيمة إيرادات النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 77 مليار و174 مليونا و346 ألفا و87 دينار ليبي، من حصيلة إيرادات إجمالية وصلت 79 مليارا و356 مليونا و220 ألفا و51 دينارا.

جاء ذلك ضمن تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، عن الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022.

ومن إجمالي الإيرادات النفطية بلغت حصة مبيعات النفط ومشتقاته 56 مليار و831 مليونا و200 ألف دينار بنسبة 74% من إجمالي الإيرادات المتحققة، فيما حققت الضرائب والإتاوات على الشركات النفطية 20 مليارا و343 مليونا و146 ألفا و87 دينارا بنسبة 26% من إجمالي الإيرادات.

– بيانات «المالية»: 70 مليار دينار إجمالي النفقات في 9 أشهر.. بينها 15 مليارا لمؤسسة النفط

– بيانات «المالية»: 79.3 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال 9 أشهر

مصروفات مؤسسة النفط

وجرى تمويل ترتيبات مالية موقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في الفترة المذكورة بنحو 15 مليارا و155 مليونا و1764 ألفا و874 دينارا.

ووزعت هذه النفقات بواقع 424 مليونا و536 ألفا و174 دينار على بند الرواتب وما في حكمها، و3 مليارات و957 مليونا و920 ألف دينار على النفقات التسييرية والتشغيلية، و8 مليارات و442 مليونا و627 ألفا و500 دينار على نفقات الخطة التنموية والإستراتيجية للتطوير، فيما خصص لبند التزامات سنوات سابقة نحو مليار و930 مليونا و681 ألفا و200 دينار ليبي.