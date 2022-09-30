بن رجب: الأحزاب تساعد على تعزيز التنمية

الوطن / رصد

قال نائب رئيس حزب التغيير، أحمد بن رجب، إنّ الأحزاب هي مراكز لتنمية الديمقراطية، وتعمل على إيجاد حلول تؤدي إلى الخروج من هذا الانسداد، كما أنّ العمل الجماعي وتغليب المصلحة العليا هو الهدف الأساسي من الشبكة.

وأضاف بن رجب أن هناك صعوبات كثيرة منها الإطار الدستوري للعملية الانتخابية، كالانقسام الحاصل في السلطة التنفيذية، وتواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية الأمر الذي يضع على عاتق الأحزاب مهمة إيجاد الحلول لهذه الإشكاليات.

وصرّح بن رجب بأنّ الشبكة قد بدأت في التواصل مع أطراف محلية، وتمت مقابلة المفوضية العليا للانتخابات ومناقشة جاهزيتها لإجراء الانتخابات، وتمت مقبلة جميع الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي لمباحثة الحلول وإيجاد خارطة الطريقة، ومناقشة هذا المقترح مع الأطراف المحلية وبعثة الأمم المتحدة للوصول إلى حل ينهي هذا الانقسام.