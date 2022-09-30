السفير الهولندي يجدد دعم بلاده للانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال سفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوكونينغ، إن الانتخابات هي الطريق إلى الأمام، معبرا عن فخر بلاده بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووفي تغريدة له عبر تويتر الخميس قال هوكونينغ: “من المهم جدا الحفاظ على بعض العناصر الأساسية مثل الجاهزية الفنية وتعزيز المشاركة المدنية والتصدي لخطاب الكراهية”.

وفي سياق متصل عقد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، الاربعاء الماضي اجتماعا مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، وعدد من السفراء الأجانب جدول أعمال مجلس مشروع الدعم “بيبول”.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بمقر المفوضية ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.