الفرجاني: توافقات مجلسي النواب والدولة تنحصر في الأشياء غير المختلف عليها

رأى عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني أن التوافقات مع مجلس الدولة الاستشاري تنحصر في الأشياء غير المختلف عليها.

وأوضح الفرجاني في لقاء عبر قناة “تلفزيون المسار”، أنه حين تصل الأمور إلى البنود الخلافية يظهر عدم التوافق مع تفاؤل وهمي بالتوافقات.

وأشار النائب إلى أن التنافضات نابعة من رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أكثر من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأضاف: “حسب رؤيتي لمجلس الأمن فليس معبرا عن نوايا القوى، ولا أرى أهمية لما يصدر عن مجلس الأمن، بقدر ما أرى أهمية المواقف الإقليمية أو الدولية، وهي إشارة إلى أن هذه الدولة معنا”.

وأكد الفرجاني أن “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تريد بشتى الطرق بعث رسائل إلى الداخل أولا بأن حلفاءنا بالخارج كثر ومستعدون للمضي معنا إلى أكثر من ذلك بما فيه الجانب العسكري”.