أداء الدينار الليبي مقابل العملات الدولية والعربية على نحو أسبوعي (24 -29 سبتمبر)

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي، خلال الفترة بين 24 و29 سبتمبر.

وكان الفارق بين سعر صرف الدولار الأميركي في السوقين الرسمية والموازية 25 قرشا، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

في السوق الرسمية، ارتفع سعر الدولار إلى 5.05 دينار الخميس مقابل 5.03 دينار الأحد الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. واستقر سعر صرف اليورو عند 4.88 دينار، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.44 دينار مقابل 5.46 دينار مطلع الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار الأحد، والدرهم الإماراتي استقر أيضا عند 1.37 دينار. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

سعر صرف الدينار الليبي في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 5.30 دينار الخميس مقابل 5.23 دينار السبت، حسب تجار وصفحات على مواقع التواصل. وهبط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار مقابل 6.15 دينار، وتراجع سعر صرف اليورو عند 5.09 دينار مقابل 5.12 دينار.

واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي.