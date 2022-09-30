الفرجاني: القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تعبر عن مواقف الدول الاعضاء

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، تعبر عن مواقف الدول الاعضاء داخل المجلس والتي تتخذ القرارات وفق مصالحها لا مصالح الشعب الليبي.

واضاف الفرجاني في تصريح رصدته الوطن أن المبعوث الاممي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بانتظاره العديد من الملفات التي تتطلب منه تعاملا سريعا لتحريك حالة الركود في الجمود السياسي بالدولة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت أن باتيلي باشر مهامه رسمياً ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيساً للبعثة منذ 25 من سبتمبر الجاري، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2629 لسنة 2022.