ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 September, 2022

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بتمديد مجلس ‎الأمن الدولى لقراره ( رقم 2240 ) والرامي إلى مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر قبالة السواحل الليبيـة، والذي جدد بمقتضاه لمدة 12 شهراً، الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، إذ ما أشتُبه في قيامها بتهريب المهاجرين أو الإتجار بالبشر، والذي ما من شأنه أن يُسهم في الحد من هذه الجريمة العابره للحدود وغير الوطنية والتي تُمثل اخطر الجرائم المنظمة، والتي تُشكل إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولى.

ودعت اللجنة في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية، إلى العمل على دعم جُهود الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة والهجرة من اجل رفع قدراتها لمواجهة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من خلال رفع مستوي الوعي والتثقيف المجتمعي العام بخطورة هذه الجريمة المشينة والسيئه، وكذلك تطوير آليات التعاطي مع هذه الجريمة، وضحايا الإتجار بالبشر بكافة أشكاله المتنوعة، وأيضا تطوير آليات تفكيك شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والقضاء عليها.

وكما دعت المنظمات الدولية والأممية العاملة في ميدان الهجرة وحقوق الإنسان والتنمية وسيادة القانون في ليبيا إلى القيام بواجباته المناطه بها في إطار دعم جهود ليبيا لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، من خلال رفع القدرات للمؤسسات الليبية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون والهجرة، وإطلاق البرامج والمشاريع ذات الصلة بمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.

ويُذكرنا هذا القرار الأممي بشأن مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بالمسؤولية المشتركة لسائر المؤسسات الحكومية والغير حكومية، إتجاه جريمة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي تُعد إنتهاكًا جسيماً لحقوق الانسان وللقانون الدولي، وتتأثر بها جميع الدول سواء دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد، الأمر الذي يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق على المستويين الإقليمى والدولي، لمواجهة هذه الجريمة الدولية المنظمة، فنحن نحتاج إلى تعزيز مسؤوليتنا المشتركة لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وهي إحدى أكثر الفئات ضعفاً، وذلك من أجل تعزيز منظومة العدالة وحقوق الإنسان الخاصة بالناجين من الإتجار بالبشر .

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجدداً بهذه المُناسبة، على أهمية أن تقوم السلطات الليبية بتبني إستراتيجية وطنية شاملة للقضاء على الإتجار بالبشر ومساندة ودعم ضحايا الإتجار بالبشر، وسن التشريعات والقوانين الرادعه لكل من يرتكب هذه الجريمة والعمل على تفكيك عصابات و شبكات تهريب وتجارة البشر والمهاجرين وملاحقة قادة هذه العصابات والشبكات الإجرامية وتقديمهم للعدالة، حيث تُمثل جريمة الإتجار بالبشر من آخطر أشكال الجريمة والجريمة المنظمة التي باتت تنتشر في ليبيا.

وكما ترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن مُحاربة وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في إطار المشروع الإقليمي والدولي فرصة جد مهمة للسلطات الليبية لإثبات أنها شريك جاد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عامة والمهاجرين خاصة.