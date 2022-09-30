«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي

قالت السفارة الأميركية في ليبيا إن وفدا من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ناقش اليوم الجمعة مع القائم بأعمال السفارة، ليزلي أوردمان، أهمية تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.

وقالت السفارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتطلع الولايات المتحدة إلى البناء على هذه المحادثات المهمة»، وأضافت «اتفقنا على أن عائدات ليبيا ملك لكل شعبها ويجب توزيعها بشفافية وفي كنف المساءلة».

واشنطن وتوزيع العائدات الليبية

وخلال الآونة الأخيرة، تبدي واشنطن اهتماما بملف توزيع عائدات النفط الليبية، ففي الأسبوع الماضي، قال مبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأربعاء، إن السفارة ستدرس التقرير الأخير لديوان المحاسبة، مشيرا إلى الدور المهم للديوان في «مراقبة الحكومة المركزية للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والحوكمة لكشف الفساد».

– نورلاند: الدبيبة وباشاغا لا يستطيعان إدارة البلاد

– نورلاند لـ«المنفي»: واشنطن تدعم حلا سياسيا في ليبيا

– نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

وخلال إطلاق مشروع شهادة مهنية متخصصة في أعمال المراجعة بالعاصمة التونسية، قال نورلاند إن «توزيع الموارد الليبية بشكل عادل هو هدف مهم للولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن «الحاجة إلى مراجعات محاسبية قوية بعد استئناف إنتاج النفط وما يدره من عوائد كبيرة منذ مطلع هذا العام». وجدد المبعوث الأميركي مساندة بلاده «جهود مناهضة الفساد في نظام الحوكمة وتوحيد المؤسسات الليبية»، مؤكدا «تقديم مساعدات تقنية لممارسات المحاسبة».