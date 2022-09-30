مخازن الإمداد الطبي طرابلس تستلم شحنة من مشغلات الكلى

الوطن|رصد
استلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس أمس الأربعاء شحنة من مشغلات غسيل الكلى تضم عدد “32 حاوية” سعة “40 قدم” الموردة من شركة “ببراون B-Braun”.
ووصلت الشحنة إلى ميناء طرابلس البحري، واستكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي قسم التسريح الجمركي التابع للجهاز.
وأكد المسؤولين في الجهاز أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز غسيل الكلى بعد إتمام فحصها والإجراءات المتعلقة بالخصوص من قبل فريق العمل المكلف من إدارة الجهاز.
وجاء توريد هذه الشحنة لتوفير احتياجات مراكز الغسيل و سد أي عجز قد يطرأ عليها لضمان استمرار جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى بكل انسيابية دون توقف.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك