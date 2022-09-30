مخازن الإمداد الطبي طرابلس تستلم شحنة من مشغلات الكلى

الوطن|رصد

‎استلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس أمس الأربعاء شحنة من مشغلات غسيل الكلى تضم عدد “32 حاوية” سعة “40 قدم” الموردة من شركة “ببراون B-Braun”.

ووصلت الشحنة إلى ميناء طرابلس البحري، واستكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي قسم التسريح الجمركي التابع للجهاز.

‎وأكد المسؤولين في الجهاز أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز غسيل الكلى بعد إتمام فحصها والإجراءات المتعلقة بالخصوص من قبل فريق العمل المكلف من إدارة الجهاز.

‎وجاء توريد هذه الشحنة لتوفير احتياجات مراكز الغسيل و سد أي عجز قد يطرأ عليها لضمان استمرار جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى بكل انسيابية دون توقف.