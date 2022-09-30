البنداق: الفرقاطة البريطانية التي رست في طرابلس تحمل معدات عسكرية لدعم الدبيبة

قال عضو مجلس النواب حميد البنداق، السفينة البحرية الملكية البريطانية إتش إم إس ألبيون، التي رست، الأربعاء الماضي، في قاعدة أبو ستة البحرية، تحمل معدات عسكرية لدعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في الاشتباكات المرتقبة مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا.

وأضاف البنداق:” الفرقاطة البريطانية كان على ظهرها معدات عسكرية، وهي غير معلومة إن كانت معدات تأمين أم إمداد” .

وتابع البنداق:” إذا كان الفرقاطة البريطانية تحمل معدات دعم فإن الغربي الليبي لن يرده، ولا أستبعد أن تكون الفرقاطة البريطانية في إطار تقديم الدعم، خاصة في ظل تحشيد الأطراف العسكرية.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية المرتقبة قد تكون الأخيرة ما قبل الاستقرار، خاصة أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية قد تتأخر إلى عام 2025″.

وأكد البنداق، أن رسو السفينة في الغرب له علاقة أيضًا بإمدادات النفط والغاز الليبي إلى أوروبا، خاصة في ظل الحاجة الملحة لأوروبا لأي إمدادات حالية.

واستطرد البنداق:” وصول الفرقاطة البريطانية لطرابلس رسالة لأطراف أخرى بأنها تدعم الدبيبة مقابل باشاغا.