شاهد.. انطلاق مهرجان الفروسية الشعبية بمشاركة الدبيبة

انطلق اليوم مهرجان السلام للفروسية الشعبية بمدرسة طريق المطار، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وتنظم المهرجان الهيئة الوطنية للفروسية بمشاركة أكثر من 150 عقد من أعقاد الفروسية الشعبية. ويتخلل المهرجان عديد العروض لرياضة المهاري واللوحات الثقافية للفنون الشعبية. من مهرجان السلام للفروسية الشعبية بمدرسة طريق المطار، 30 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور) من مهرجان السلام للفروسية الشعبية بمدرسة طريق المطار، 30 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

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