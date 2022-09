البنداق: رسو الفرقاطة البريطانية في المنطقة الغربية له علاقة بإمدادات النفط والغاز إلى أوروبا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب حمد البنداق إن وصول السفينة الحربية البريطانية إلى طرابلس هي رسالة لأطراف أخرى بأنها تدعم الأطراف التي ترتبط بمصالح معها في الغرب الليبي، مقابل الأطراف التي تدعم الشرق.

البنداق وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أضاف: “أن رسو السفينة في الغرب الليبي له علاقة بإمدادات النفط والغاز الليبي إلى أوروبا، خاصة في ظل الحاجة الملحة لأوروبا لأي إمدادات حالية”.

ولفت إلى أن الفرقاطة البريطانية كان على ظهرها معدات عسكرية، وهي غير معلومة إن كانت معدات تأمين أم إمداد، وفي حال كانت معدات دعم فإن الغربي الليبي لن يرده.

البنداق لم يستبعد أن يكون وصول السفينة الحربية في إطار تقديم الدعم، خاصة في ظل تحشيد الأطراف العسكرية، وأن العمليات العسكرية المحتملة قد تكون الأخيرة ما قبل الاستقرار، خاصة أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية قد تتأخر إلى عام 2025.

