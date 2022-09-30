أوحيدة: منتهية الولاية تسفّه السيادة الليبية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة إن رسو البارجة البريطانية دليل على تسفيه السيادة الليبية من قبل الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأكد أوحيدة أن ليبيا تعتبر سلطة الدبيبة سلطة الأمر الواقع، والتي تكتسب شرعيتها فقط من الدول المنتهكة للإرادة والسيادة الوطنية، ومنها بريطانيا، وفق قوله.

وأضاف عضو البرلمان الليبي: “حكومة الدبيبة تنتهز هذه الفرص لتعزيز وجودها واستمرار فسادها في نهب عائدات النفط وغيرها بالتعاون والتنسيق مع رجل بريطانيا في ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير“.

وأتبع أوحيدة: “أما تاريخيًا، فبريطانيا لم يأت منها يوما أي خير للعرب، والآن التاريخ يعيد نفسه في غياب الإرادة الوطنية الفاعلة والمناصرة الخارجية الحقيقية لحل أزمة ليبيا“.