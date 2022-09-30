اللواء 128 يسير دورية صحراوية من غات إلى الجفرة

واصلت دورية عسكرية صحرواية للواء 128 المعزز مهامها بعد انطلاقها من مدينة غات مرورا بتهرهيت ومغدت وسبها وتمسة إلى قاعدة واو الجوية ومشروع واو والرجوع إلى منطقة الفقهاء ووادي عقيب وصولا إلى الجفرة.

وقال اللواء 128 المعزز في بيان عبر “فيسبوك”: “تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، استمرار دورية عسكرية صحرواية بقيادة آمر اللواء 128 المعزز العميد حسن معتوق الزادمة”.

وأوضح البيان أن الدورية انطلقت من مدينة غات وصولا لموقع تهرهيت ومغدت ومنها إلى سبها ومنطقة تمسة، مشيرا إلى أن آمر اللواء تفقد سرية تمسة المقاتلة التابعة للواء 128 خلال تأديتهم لواجبهم في حفظ وتأمين.

وكان في استقبال الزادمة الأعيان والحكماء بالمنطقة الذين أثنوا على دور القوات المسلحة والقائد العام في بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة خلال تواجد القوات المسلحة بها.

وتابع البيان: “في صباح اليوم الثاني عقد آمر اللواء اجتماعا بحضور آمر كتيبة خالد بن وليد وآمر سرية حماية الواو والشرطة العسكرية ومديرية الأمن بلدية الشرقية وبحضور الأعيان والحكماء بالمنطقة واستمرت الدورية إلى قاعدة واو الجوية ومشروع واو والمرور على الواحدت التابعة للواء المتمركزة داخل القاعدة، والعودة بعد ذلك من واو إلى تمسة ومنها الرجوع إلى منطقة الفقهاء ووادي عقيب وصولا إلى منطقة الجفرة”.