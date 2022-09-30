الشويرف.. منع رتل تابع للبعثة الأممية من الوصول إلى الجنوب الليبي

أكدت مصادر محلية بمنطقة الشويرف، أن عناصر تابعة للجيش الليبي قامت بمنع وفد للبعثة الأممية للدعم في ليبيا كان في طريقه لمناطق الجنوب الليبي.

وبينت المصادر، أن مجموعة تتمركز في إحدى البوابات التابعة للجيش، رفضت مرور رتل من السيارات الصحراوية تابع للبعثة الأممية للدعم في ليبيا بين منطقتي القريات والشويرف، وتم إرجاعهم إلى مدينة طرابلس، مضيفة أن الوفد كان في طريقه إلى مناطق الجنوب دون معرفة الهدف من الزيارة.

ولم تعلن البعثة الأممية عن هذه الزيارة، ولا تعرض أي من موظفيها للاستيقاف في أي منطقة من مناطق البلاد.

وتتزامن حادثة إيقاف الوفد الأممي المتجه إلى الجنوب، مع رسو فرقاطة حربية بريطانية على رصيف قاعدة أبوستة البحرية، في ظل ترحيب كبيرة وحفاوة استقبال شارك فيها نائب رئيس المجلس الرئاسي عن منطقة الجنوب موسى الكوني، ووزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعدد من المسؤولين الليبيين وسفراء عدد من الدول.