ضبط سرق معدات وأسلاك كهرباء في بنغازي

ضبط قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي شخصا سطا على محل معدات كهربائية بنادي بنغازي الجديدة.

وتقدم مواطن بشكوى إلى القسم ضد مجهول سرق محله الذي يختص ببيع المواد الكهربائية والمعدات الصناعية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وتمكن أعضاء التحري من التعرف على هوية المتهم بعد جمع المعلومات، حيث جرى إعداد كمين في محيط محل سكنه وإيقافه، والعثور على بعض المسروقات بحوزته.

واعترف المتهم في القسم بما نُسب إليه، وقال إنه باع باقي المسروقات لأحد الأشخاص، الذي حضر بمعرفة أعضاء التحريات، وأحيلا إلى النيابة العامة.