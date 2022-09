العريبي: استقبال الفرقاطة البريطانية سيعزز الانقسام في ليبيا ويؤدي إلى تصعيد عسكري

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن استقبال الفرقاطة البريطانية من قبل أعضاء حكومة تصريف الأعمال إنه يعزز الانقسام في ليبيا ويؤدي إلى تصعيد عسكري.

العريبي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، رأى أن وصول الفرقاطة البريطانية إلى ليبيا يهدف لدعم بعض الميليشيات من أجل السيطرة على حقول النفط والغاز، لكن القوات المسلحة تفرض حمايتها للحقول والآبار بكل قوة وحزم، حسب قوله.

ورأى أن هذه التصرفات من قبل بريطانيا تعزز الانقسام والتصعيد العسكري في البلاد وتحول دون التقدم في المسار السياسي الهادف لإجراء الانتخابات والاستقرار.

العريبي استنكر مثل هذه الخطوات في التوقيت الحالي، واعتبرها تدخلًا في الشؤون الداخلية الليبية ودعمًا لعمليات الفوضى في البلاد.

