تقرير صادم.. إعدام المئات خارج نطاق القضاء في ليبيا

الوطن / رصد

كشف تقرير صادم صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن انتشار الإعدام خارج نطاق القضاء بشكل غير قانوني في ليبيا، بالفترة من يناير 2020 إلى نهاية مارس 2022.

وقال التقرير إن 581 شخصا قتلوا خارج نطاق القضاء، لافتا إلى أن السمة اللافتة للنظر لهذه الإعدامات هو تعرض “عدد كبير من الضحايا” للتعذيب وسوء المعاملة قبل قتلهم، بينما قضى آخرون خلال عمليات التعذيب نفسها.

وأشار إلى أن هذه الأرقام مجرد جزءا من الواقع، لأن العدد الحقيقي لحالات القتل خارج نطاق القضاء “مرتفع” في ليبيا.

قالت المنظمة إن من بين 581 حالة يستند إليها هذا التقرير، حدثت 487 حالة وفاة في المناطق الشرقية والغربية.

وتشير أرقام التقرير إلى أن معظم هؤلاء الضحايا هم ليبيون بمعدل 400 حالة قتل في عام 2020. ويأتي المهاجرون في المرتبة الثانية (88 حالة قتل في عام 2020).

وسجل التقرير ورود شهادات حول حدوث 68 عملية قتل في 2022، ضمنهم 52 ليبيا.