الحويج: نواكب التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا في مصلحة السجل التجاري

قام وزير الإقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج بزيارة مصلحة السجل التجاري العام يوم الخميس حيث كان في استقباله رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كتير و مدراء الادارات والمكاتب و الموظفين و بحضور عدد من القوة الامنية كل من محمد الباروني ومحمود ابوجعفر ووكيل بلدية جنزور.

جاءت زيارة الوزير لمتابعة سير عمل المصلحة و الإطلاع على مستجدات منظومات السجل التجاري و آلية حصرها للشركات إلكترونيًا بحيث يمكن لأصحاب الشركات تقديم كافة معاملاتهم عن طريق موقع المنظومات الخاصة بالسجل، بحسب بيانه.

الجدير بالذكر أن منظومات السجل التجاري، إضافة لكونها تسهل عملية التسجيل و إتمام المعاملات ، هي أيضا تعمل كأرشيف لملفات هذه الشركات لما فيه تأثير إيجابي فعال سريع في أليه سير العمل.

و أشاد بمساعي رئيس و موظفين المصلحة لاستحداثها بشكل رسمي ، مؤكداً على ضرورة اطلاعهم المستمر على مواكبة التحول الرقمي و التقنيات الرقمية لتجديد طريقة إنجاز الأعمال بقيمة جديدة من عالم التكنولوجيا الحديث حتى تؤدي المصلحة غرضها الأساسي للصالح العام، وفق قوله.