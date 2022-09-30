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الحويج: نواكب التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا في مصلحة السجل التجاري

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام وزير الإقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج بزيارة مصلحة السجل التجاري العام يوم الخميس حيث كان في استقباله رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كتير و مدراء الادارات والمكاتب و الموظفين و بحضور عدد من القوة الامنية كل من محمد الباروني ومحمود ابوجعفر ووكيل بلدية جنزور.

جاءت زيارة الوزير لمتابعة سير عمل المصلحة و الإطلاع على مستجدات منظومات السجل التجاري و آلية حصرها للشركات إلكترونيًا بحيث يمكن لأصحاب الشركات تقديم كافة معاملاتهم عن طريق موقع المنظومات الخاصة بالسجل، بحسب بيانه.

الجدير بالذكر أن منظومات السجل التجاري، إضافة لكونها تسهل عملية التسجيل و إتمام المعاملات ، هي أيضا تعمل كأرشيف لملفات هذه الشركات لما فيه تأثير إيجابي فعال سريع في أليه سير العمل.

و أشاد بمساعي رئيس و موظفين المصلحة لاستحداثها بشكل رسمي ، مؤكداً على ضرورة اطلاعهم المستمر على مواكبة التحول الرقمي و التقنيات الرقمية لتجديد طريقة إنجاز الأعمال بقيمة جديدة من عالم التكنولوجيا الحديث حتى تؤدي المصلحة غرضها الأساسي للصالح العام، وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

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