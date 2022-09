الشركسي: احتفاء الكبير والمنقوش بالفرقاطة البريطانية يؤكد أن دعم بقائهم يأتي من الخارج

ليبيا – استنكر أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي، مساندة الجيش البريطاني لطرف منتهي الولاية(حكومة تصريف الأعمال)، قائلًا: “أمر غاية في الغرابة، كيف للبحرية والجيش الإنجليزي أن يرضى أن يكون أداة لطرف منتهي الولاية؟“.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتينك” قال: إن الطرف منتهي الولاية أراد استخدام البحرية الإنجليزية والجيش الإنجليزي لإرسال رسالة أن شرعيتهم تأتي من الخارج.

ورأى أن الرسالة موجهة لليبيين، وأن احتفاء محافظ المركزي الصديق الكبير ونجلاء المنقوش بالصور ونشرها، يؤكد مقاصدهم وتأكيدهم على أن دعم بقائهم من الخارج وخاصة من بريطانيا.

