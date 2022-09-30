«أجوكو»: إتمام أعمال رفع كفاءة حقل البيضاء نهاية أكتوبر المقبل

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) استمرار العمل على تغيير خط البئر (B-56) بالمحطة رقم (GS1) بحقل البيضاء، لرفع القدرة الانتاجية بالحقل، متوقعة الإنتهاء من إنجاز كامل العمل مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن العمل يجري في درجات حرارة مرتفعة، حيث تستمر وحدة صيانة الأنابيب بحقل البيضاء في أعمال تغيير كامل لخط إنتاج البئر الذي يبلغ طوله حوالي 2200 متر.

ويضخ حقل البيضاء نحو سبعة آلاف برميل نفط يوميا.

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وفي منتصف شهر سبتمبر الجاري، بدأت أعمال تفصيل وتوصيل وربط الأنابيب التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 60%، وذلك بالتنسيق بين الشؤون الفنية والعمليات، وبمساعدة قسم النقل ومتابعة قسم السلامة، وفق البيان.