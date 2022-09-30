المالية: 67% من الإنفاق العام في ليبيا للدعم والمرتبات

العنوان-طرابلس

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة أن إجمالي نفقات المرتبات والدعم بلغت نسبتها 67% من إجمالي الإنفاق العام في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك ضمن تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، الصادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، عن الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022. وأوضحت المالية أن إجمالي النفقات العامة للدولة خلال تسعة أشهر بلغ 70 مليارا و87 مليونا 356 ألفا و131 دينار.

وقد بلغت نسبة بند الرواتب وما في حكمها نحو 46% من إجمالي الإنفاق العام خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بواقع 32 مليارا و698 مليونا و241 ألف دينار.

أما بخصوص نفقات الدعم فقد بلغت نسبتها 21% من إجمالي المصروفات، بواقع 14 مليارا و837 مليونا و180 ألفا و159 دينارا.

في حين لم تتجاوز نسبة الإنفاق على مشروعات وبرامج التنمية نسبة 0.57% من إجمالي الإنفاق العام، بواقع 403 ملايين و119 ألفا و435 دينارا.