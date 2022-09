الفلاح: ميلوني ستتبع سياسة ترامب المعادية لعدة دول عربية وإسلامية من بينها ليبيا

ليبيا – قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في إيطاليا سيلقي بظلاله على العديد من الملفات في البلد، لا سيما أن ليبيا مستعمرة سابقة من مستعمرات إيطاليا.

الفلاح وفي حديثه مع “إندبندنت عربية” لم يخفِ خوفه من التغيير السياسي في إيطاليا، مؤكدًا أن هذا المعسكر السياسي يحمل جينات الفاشية والماسونية، حيث تعد ميلوني ثاني رئيس حكومة بعد موسوليني يعتنق الأفكار الفاشية التي كان لها بصمة سيئة في ليبيا من خلال القتل والإعدامات.

ورأى صعود اليمين المتطرف في إيطاليا سيغير تمامًا السياسة الاتصالية الخارجية لبلده مع جميع الدول العربية، وبخاصة تلك التي تتقاسم حدودًا برية أو بحرية مع إيطاليا استغلها المهاجرون غير النظاميين لدخول البلد بطريقة غير قانونية وعلى رأسها ليبيا.

وتوقع الفلاح أن تنتهج ميلوني سياسة مغايرة بخصوص الملف الليبي باعتبار توجهاتها تختلف تمامًا مع توجهات الحكومات الإيطالية السابقة ومع الاتحاد الأوروبي، إذ من المحتمل أن يتم استخدام القوة العسكرية في الملف الليبي الذي يعتبر من مناطق نفوذ إيطاليا التي ترى ليبيا مستعمرة من مستعمراتها السابقة، وقد يصل الأمر إلى إرسال بوارج إيطالية إلى ليبيا من أجل حماية مصالحها والفوز بالنصيب الأكبر من كعكة الثروات التي تزخر بها البلاد ومنها النفط والغاز اللذان يشقان التراب الليبي نحو إيطاليا، خصوصًا في ظل أزمة النفط التي ستكون قاسية هذا العام على أوروبا، وهي نقطة ستستغلها الحكومة الفاشية الجديدة.

وحذر من فرض شروط صارمة سواء على الليبيين القاصدين إيطاليا أو المقيمين فيها أو المهاجرين غير الشرعيين الذين استقلوا “قوارب الموت” نحو إيطاليا، حيث من الواضح أن ميلوني ستتبع سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المعادية لعدة دول عربية وإسلامية من بينها ليبيا، لا سيما أن اليمين المتطرف الإيطالي يعرف بمعاداته لبناء المراكز الثقافية التي تدرس اللغة العربية والمساجد وغيرها من المعالم الإسلامية.

