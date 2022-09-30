تيهوساي: زيارة البارجة البحرية بروتوكولية وتحتوي بعض الرسائل

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي الليبي موسى تيهوساي إنه يرى أن الأمر لا يتعلق بملء بريطانيا الفراغ الأوروبي في ليبيا، مؤكدًا أن الزيارة بروتوكولية فقط، لكنها لا تخلو من رسائل عدة للخارج أولا، وللداخل بشكل أقل.

وأضاف المحلل السياسي في تصريحاتٍ صحفية: “تريد المملكة المتحدة إيصال رسائل قوية إلى الروس بأن سواحل المتوسط ليست منطقة نفوذ لهم فقط، وأن الفاغنر التي تحتل بها روسيا جزءًا من قطاع الطاقة في ليبيا، لن تستطيع ضمان الهيمنة الروسية، وأن الإنجليز لديهم أدوات كثيرة للتعامل مع الدور الروسي في شمال أفريقيا وغربه“.