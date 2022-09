شوايل يحذر من قيام حزب “فراتيلي ديتاليا” الإيطالي بتوطين المهاجرين في ليبيا

ليبيا- قال وزير الداخلية السابق عاشور شويل إن ليبيا لم ولن تنسى مرحلة الحكم الفاشي الذي ما زالت آثاره إلى حد الآن منحوتة في البلاد، مضيفًا: “إنه يجب ألا ننسى كذلك مصالح إيطاليا في ليبيا وبخاصة إثر اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية وما تبعها من أزمة في النفط والغاز، وليبيا تعد المزود الأساسي لهذه المواد بالنسبة لإيطاليا، لذلك ليس من مصلحة عدة دول أوروبية وعلى رأسها إيطاليا التلاعب نهائياً بالورقة السياسية الليبية أو تسليط عقوبات على الشعب الليبي”.

شوايل وفي تصريحات خاصة لموقع “إندبندنت عربية” تعليقًا على تخوف العديد من الدول من كراهية جورجيا ميلوني الذي تقود حزب فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا) المهاجرين وتأثير ذلك على الدولة الليبية، خصوصًا في ظل غياب حكومة منتخبة ومؤسسة عسكرية موحدة،محذرًا من تحول ليبيا من نقطة عبور للمهاجرين إلى مركز توطين لهم.

وتابع: “مشروع توطين المهاجرين طرح منذ عام 2014 بهدف إرجاع المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا بدل إعادتهم الى بلدانهم الأصلية ومن ثم يتم توطينهم في ليبيا، وهو ما سيعمل عليه من جديد حزب فراتيلي ديتاليا مما سيسهم في تأزم الوضع الليبي وسيؤثر على التركيبة الديموغرافية الأصلية للبلد”.

وأكد شوابل أن عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في ليبيا يعد بالآلاف، فما بالك إذا اتخذت الحكومة الإيطالية الجديدة قرار إرجاع المهاجرين من جديد نحو ليبيا خصوصاً مع فقدان البلد لعدد كبير من فئة الشباب جراء الحروب والآن عبر الهجرة غير الشرعية ما سيحدث خللًا في التركيبة السكانية الليبية وسيصبح عدد المهاجرين غير النظاميين أكثر من السكان الأصليين.

وأشار إلى أن هناك مناطق في الجنوب فاق عدد المهاجرين غير الشرعيين فيها السكان الأصليين رغم محاولة قوات المشير خليفة حفتر تأمين الحدود البرية الجنوبية، ولكن الخط الحدودي الليبي شاسع ولا يمكن للجيش الليبي في الشرق تأمينه في ظل غياب التجهيزات اللوجيستية للحد من ظاهرة اختراق الحدود الليبية.

ونوه إلى أنه في عهد الرئيس السابق معمر القذافي وباعتبار أن ليبيا تعد نقطة عبور منحتنا أوروبا أجهزة ومعدات ردارية تكشف أو تبلغ عن أي اختراق للحدود، فهذه الأجهزة وصلت قبل اندلاع ثورة فبراير وتم تخزينها في الميناء ولكن لا نعلم حتى اللحظة مصير هذه المعدات.

شوايل شدد على أن السيطرة على الحدود البرية والبحرية تحتاج إلى طائرات ومعسكرات إيواء يجب أن تسهم فيها الدول الأوروبية لضمان عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، لأننا كدولة ليبية ضد أي استغلال للظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية للبلد لتوطين هؤلاء المهاجرين، لأن نتائجها ستكون خطيرة جدًا على الشعب الليبي وستتغير الخريطة الديموغرافية خصوصًا في الجنوب منبع الثروات المنجمية والمائية.

