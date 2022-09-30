البحرية البريطانية: سفينة الإنزال أنجزت مهمتها في طرابلس

أعلنت البحرية البريطانية الجمعة إنجاز السفية “أتش أم أس ألبيون” التي رست الأربعاء بميناء طرابلس مهتمها في ليبيا كجزء من العمليات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت البحرية في بيان لها أن هذه الزيارة مكنت من لقاء شخصيات سياسية وعسكرية في ليبيا ونقل مشاة البحرية البريطانية خبراتهم إلى أفراد الجيش الليبي، موضحة أن ذلك شمل ذلك تقديم التدريب على تقنيات مكافحة الحرائق والسيطرة على الأضرار، والممارسات الهندسية، والملاحة البحرية ومسح المواني، وفق قوله.

من جهته قال ضابط هندسة الأسلحة في السفينة “ألبيون” الذي قاد أحد فرق التدريب: “كانت القدرة على العمل بشكل تعاوني مع البحرية الليبية فرصة رائعة وواحدة لم يكن من الممكن تصورها بعد بضع سنوات فقط”، معربا عن أمله في استمرار هذا العمل في المستقبل لبناء علاقة بحرية أقوى مع ليبيا.