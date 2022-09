تمرين بحري مشترك بين القوات البحرية الليبية ونظيرتها التركية

ليبيا – أجرت القوات البحرية التركية تمرينًا مشتركًا مع نظيرتها الليبية، في إطار التعاون في التدريب العسكري بين البلدين.

مراسل وكالة “الأناضول” الخميس، أفاد أن سفينة “تي سي جي غازي عنتاب” التركية، وسفينة “IBN OUF-132” من الجانب الليبي، شاركتا في التمرين قبالة السواحل الليبية.

وأضاف أن التمرين شمل تدريبات على المناورة في البحر المتوسط، والتواصل المرئي بين السفينتين إضافة إلى تدريبات أخرى.

