شويل: أخشى تحول ليبيا من نقطة عبور للمهاجرين إلى مركز توطين لهم

الوطن|رصد

قال وزير الداخلية السابق عاشور شويل إن ليبيا لن تنسى مصالح إيطاليا في ليبيا وبخاصة إثر اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية وما تبعها من أزمة في النفط والغاز، مؤكداً بأنه ليس من مصلحة الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا التلاعب نهائياً بالورقة السياسية الليبية أو تسليط عقوبات على الشعب الليبي لأن ليبيا تعد المزود الأساسي لهذه المواد بالنسبة لإيطاليا.

وحذر الوزير السابق من من تحول ليبيا من نقطة عبور للمهاجرين إلى مركز توطين لهم، مقتبسا مشروع توطين المهاجرين الذي طرح منذ عام 2014 بهدف إرجاع المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا بدل إعادتهم الى بلدانهم الأصلية ومن ثم يتم توطينهم في ليبيا.

وأضاف شويل في تصريحاته أن عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في ليبيا يعد بالآلاف، وسيزيد بنسبة كبيرة في حال اتخذت الحكومة الإيطالية الجديدة قرار إرجاع المهاجرين من جديد نحو ليبيا.